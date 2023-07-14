Вночі сили ППО змогли збити 16 ударних дронів із 17

Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Зазначається, що у результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів".

Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

"Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Зауважимо, у ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК "Схід" збили шість дронів, але є влучання у Кривому Розі. Від удару постраждали комунальне і транспортне підприємства. Внаслідок атаки є один постраждалий.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня російські окупанти знову атакували Україну. Цього разу росіяни застосували 20 ударних безпілотників “Shahed”, дві крилаті ракети “Калібр” та одну балістичну – “Іскандер-М”. Ракети запустили з Чорного моря і Криму.