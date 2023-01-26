Вночі українські військові знищили 24 ворожі дрони-камікадзе

У ніч проти 26 січня російські окупанти атакували територію України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

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Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними окупанти випустили 24 "шахеди".

"Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться й повідомленні .

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, вночі Київ зазнав чергової повітряноого нападу ворога. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА.

"Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!", - зазначили в КМВА.

Там додали, що за оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога, тому при оголошенні повітряноі тривоги необхідно подбати про свою безпеку та пройти до найближчого укриття.

Зазначимо, у ніч на 1 січня підрозділами ППО Повітряних Сил ЗСУ було збито 45 дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну.