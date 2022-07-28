Вночі в порту Одеси спалахнула пожежа: що сталося

В Одеському морському торговельному порту рятувальники уночі 28 липня ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що 27.07.2022р., о 23:58, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території морського торговельного порту в Одесі.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять пиломатеріали, а саме, необроблена деревина.

О 00:46 пожежа була локалізована та о 01:26 - ліквідована на загальній площі 150 м2.

Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає, а причини пожежі та збиток - встановлюються.

Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки і 15 вогнеборців, від ВПК порту - 2 одиниці техніки, 9 чоловік особового складу.

Як повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, займання, яке виникло на одному із причалів порту, не пов'язана з ракетним обстрілом.

Зазначимо, наразі в портах України триває підготовка до вивезення зерна. При цьому в Мінінфраструктури уточнюють, що якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.