АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Події
Дата публікації

Вночі ворог атакував столицю дронами: уламки впали у чотирьох районах Києва

Вночі ворог атакував столицю дронами: уламки впали у чотирьох районах Києва
Вночі ворог атакував столицю дронами. Фото: КМДА

Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотниками "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків, але силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. В Святошинському, Подільському, Шевченківському і Дарницькому  районах столиці було зафіксовано падіння уламків.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

В Святошинському районі уламки впали в неподалік парку Совки, внаслідок чого сталася пожежа.

 За попередньою інформацією, відомо про одного  потерпілого в Подільському районі.

В Шевченківському уламки збитих дронів  пошкодили квартиру в багатоповерхівці, але власники загасили пожежу власними силами.

В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється.

Попко додав, що більша частина уламків впала на відкриту територію. Були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Згодом, у ДСНС показали наслідки атаки на столицю.

Згідно з повідомленням, у Шевченківському районі було ліквідовано пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості.

На 24 поверсі в одній із квартир 25-поверхового житлового будинку пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

Подільський районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі.

У Святошинськосу районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.

Зауважимо, зранку 6 вересня армія країни-агресора РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Автор:
Тетяна Гойденко