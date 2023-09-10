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Вночі ворог атакував столицю дронами: уламки впали у чотирьох районах Києва
Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотниками "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків, але силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. В Святошинському, Подільському, Шевченківському і Дарницькому районах столиці було зафіксовано падіння уламків.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
В Святошинському районі уламки впали в неподалік парку Совки, внаслідок чого сталася пожежа.
За попередньою інформацією, відомо про одного потерпілого в Подільському районі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В Шевченківському уламки збитих дронів пошкодили квартиру в багатоповерхівці, але власники загасили пожежу власними силами.
В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється.
Попко додав, що більша частина уламків впала на відкриту територію. Були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.
Згодом, у ДСНС показали наслідки атаки на столицю.
Згідно з повідомленням, у Шевченківському районі було ліквідовано пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості.
На 24 поверсі в одній із квартир 25-поверхового житлового будинку пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.
Подільський районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі.
У Святошинськосу районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.
Зауважимо, зранку 6 вересня армія країни-агресора РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.