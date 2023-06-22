Вночі ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено 10 будинків

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі загарбники випустили ракети по Лозуватській громаді Криворізького району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється.

"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач", - зазначив Лисак.

Очільник області повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Лисак додав, що також тричі за ніч окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. На щастя, без жертв і поранених.

Наразі рятувальники ще обстежують місця прильотів.

Зауважимо, протягом дня 20 червня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні.

Також 19 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого одна людина постраждала.