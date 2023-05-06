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Вночі загарбники скерували на Дніпропетровщину дрони та гатили з "Градів"
Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. В ніч на 6 травня загарбники спрямували на Дніпропетровщину безпілотники, а по Нікополю били з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди"", - зазначив Лисак.
За його словами, уламки збитих безпілотників впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках, понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив очільник області, жертв та постраждалик серед цивільного населення немає.
Крім того, цілила російська армія і по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятки снарядів з "Граду".
Лисак додав, що минулося без постраждалих, а наслідки атаки наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на 5 травня агресор спрямував на Днiпропетровщину два безпiлотники. Вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" їх збили. Також ворог вчергове обстріляв з артилерії Нікополь.