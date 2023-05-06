Вночі загарбники скерували на Дніпропетровщину дрони та гатили з "Градів"

Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. В ніч на 6 травня загарбники спрямували на Дніпропетровщину безпілотники, а по Нікополю били з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди"", - зазначив Лисак.

За його словами, уламки збитих безпілотників впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках, понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалик серед цивільного населення немає.

Крім того, цілила російська армія і по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятки снарядів з "Граду".

Лисак додав, що минулося без постраждалих, а наслідки атаки наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня агресор спрямував на Днiпропетровщину два безпiлотники. Вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" їх збили. Також ворог вчергове обстріляв з артилерії Нікополь.