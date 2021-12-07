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Происшествия
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Во Франции в результате взрыва обрушился жилой дом: под завалами ищут людей

Во Франции в результате взрыва обрушился жилой дом: под завалами ищут людей
Во Франции в результате взрыва обрушился жилой дом. Фото: rtl

Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции.

Об этом сообщает BFM TV.

Взрыв произошел во вторник около 3:50 утра и привел к обрушению многоквартирного дома в портовом районе.

"Прибывшие на место службы спасения обнаружили сильный запах газа", — заявил представитель местных властей.

Четыре человека были доставлены в службу экстренной помощи, еще до пяти человек могут быть под завалами, но точное количество пока неизвестно.

На месте работают пожарные и команда, специализирующаяся на ликвидации последствий аварийно-спасательных работ.

Отметим, в результате взрыва в 5-этажном доме в городе Новая Одесса 27 ноября погибли три человека.