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Во Франции в результате взрыва обрушился жилой дом: под завалами ищут людей
Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции.
Об этом сообщает BFM TV.
Взрыв произошел во вторник около 3:50 утра и привел к обрушению многоквартирного дома в портовом районе.
"Прибывшие на место службы спасения обнаружили сильный запах газа", — заявил представитель местных властей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Четыре человека были доставлены в службу экстренной помощи, еще до пяти человек могут быть под завалами, но точное количество пока неизвестно.
На месте работают пожарные и команда, специализирующаяся на ликвидации последствий аварийно-спасательных работ.
Отметим, в результате взрыва в 5-этажном доме в городе Новая Одесса 27 ноября погибли три человека.