Вода у каналах Венеції стала зеленою: у чому причина (ВІДЕО)

Вода в головному каналі Венеції стала флуоресцентно-зеленою в районі біля мосту Ріальто. Місцева влада вже відібрала проби води та розпочала термінове розслідування.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що наразі ширяться численні припущення щодо того, що могло спричинити зміну кольору води навколо знаменитого мосту Ріальто.

Розглядаються різні версії , починаючи від забруднення фарбою та закінчуючи протестом екологічних активістів.

Префект Венеції скликав екстрену нараду, щоб зрозуміти, що сталося, і вжити необхідні контрзаходи.

Італійські ЗМІ повідомили, що місцева поліція перевіряє камери відеоспостереження, щоб визначити, чи не було це трюком, який збігся в часі з регатою Волгалонга, яка проходила цими вихідними.

Регіональне агентство охорони навколишнього середовища отримало зразки зміненої води та працює над ідентифікацією речовини, яка змінила її колір

В інтерв’ю італійській щоденній газеті La Repubblica Мауріціо Веско з Регіонального агентства з охорони навколишнього середовища сказав, що попередній аналіз показав, що зелена пляма, ймовірно, була спричинена виділенням флуоресцеїну, нешкідливого барвника, який зазвичай використовується для відстеження потоку води.

Хоча ця речовина не рідкість, Веско сказав, що звичайне дозування становило одну ложку порошку барвника, але, можливо, у воду було скинуто щонайменше 1 кг.

"Мені важко повірити, що це був інцидент... і що кілограм флуоресцеїну був випадково випущений у канал", — сказав він.

Багато користувачів соціальних мереж поділилися думкою, що зображення з Венеції, нагадують їм трюк аргентинського художника Ніколаса Гарсіа Урібуру 1968 року, який пофарбував воду Великого каналу в зелений колір, щоб підвищити обізнаність про екологічні проблеми.

Раніше повідомлялося, що через пересихання близько 150 каналів у Венеції гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть вільно переміщатися містом.

Нагадаємо, влада італійської Венеції вирішила стягувати у туристів плату за вхід до міста. Вартість становить від 3 до 10 євро в залежності від пори року.