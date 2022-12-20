Володимир Зеленський прибув до Бахмута вручити нагороди військовим

Президент Володимир Зеленський завітав до Бахмута в Донецькій області. Поїздка відбулася якраз на 300-й день протистояння України повномасштабній російській агресії. При цьому візит президента до міста, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами, попередньо не анонсувався.

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Про це повідомила низка українських ЗМІ, серед яких і телеканал FREEДОМ, журналісти якого перебувають у місті. Паралельно це підтвердив і речник президента Сергій Никифоров "Суспільному". В Офісі президента уточнили, що Зеленський зустрівся із військовими та вручив їм державні нагороди.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", – відмітив пізніше Никифоров.

Нагадаємо, що російська група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці "вагнерівці" розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

Бойовикам видають смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу та мету атаки, накладені на комерційні супутникові зображення.