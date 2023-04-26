ВООЗ заявляє про високий біологічний ризик після захоплення лабораторії зі смертельними вірусами у Судані

У столиці Судану Хартумі існує "високий ризик біологічної небезпеки" після того, як одна з воюючих сторін захопила лабораторію, що містить збудники кору, холери та інші небезпечні матеріали.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я, пише Reuters.

Як заявив представник ВООЗ у Судані Німа Саїд Абід, наразі експертам не вдалося отримати доступ до Національної лабораторії громадського здоров’я, щоб захистити біологічні матеріали.

"Це головне занепокоєння: відсутність доступу для лаборантів до лабораторії та безпечного зберігання наявних біологічних матеріалів і речовин", — сказав він, відмовившись уточнити, яка сторона захопила об’єкт.

Нагадаємо, 15 квітня спалахнули бої між збройними силами Судану та воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF), у результаті яких загинули щонайменше 459 людей і 4072 отримали поранення.

Зіткнення паралізували роботу лікарень та інших основних служб, а люди вимушені залишатися вдома, не маючи змоги поповнити запаси їжі та води.

ВООЗ повідомила про 14 нападів на медичні установи з початку зіткнень і намагається евакуювати свій персонал у безпечне місце.

Гуманітарне управління ООН було змушене скоротити свою діяльність в деяких частинах Судану через інтенсивні бої.

Щонайменше п'ятеро гуманітарних працівників були вбиті після початку бойових дій, а Міжнародна організація з міграції та Всесвітня продовольча програма призупинили свою діяльність.

Нагадаємо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.

ГУР Міноборони повідомило про евакуацію з Судану за умов безперервних боїв 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків, а також членів їхніх родин.