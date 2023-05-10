Ворог 107 разів вдарив по Запорізькій області, поранено жінку

Протягом минулої доби російські війська завдали по Запорізькій області 107 ударів. 93 рази вони обстріляли регіон з артилерії, 10 разів - з РСЗВ. Також було завдано 3 атаки безпілотниками та авіаудар.

Під ворожий вогонь потрапили 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя, повідомляє Запорізька ОВА.

Під час обстрілу села Мікільського важкі поранення отримала 34-річна жінка. Вона була госпіталізована.

В ефірі телемарафону очільник області Юрій Малашко розповів, що окупнти не припиняють обстрілювати прифронтові населені пункти, але на захоплених територіях спостерігаються перші кроки до їхньої організованої втечі.

За його словами, російські окупанти та колаборанти вивозять свої родини, а також дітей під виглядом санаторного відпочинку або лікування. Окрім цього, частина місцевих жителів, які раніше були вивезені росіянами, вже повернулася у свої домівки.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація на окупованій території дуже складна, у деяких населених пунктах відсутній навіть хліб. Окупанти роблять це для того, щоб змусити мирне населення виїхати в Росію.

Нагадаємо, протягом 8 квітня російські окупаційні війська 68 разів завдали ударів по 19 прифронтовим населеним пунктам Запорізької області. З них 65 - це обстрріли з артилерії. Окрім цього було зафіксовано 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА.