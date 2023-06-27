Ворог 55 разів відкривав вогонь по Херсонщині: 2 людини дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 26 червня 55 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Також 26 червня вранці ворог завдав масованого удару по селищу Антонівка, за різними адресами одночасно почали горіти 8 житлових будинків.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Напередодні окупанти випустили 644 снаряди по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.