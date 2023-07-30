Ворог 69 разів відкривав вогонь по Херсонщині: 2 людини дістали поранення

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 29 липня росіяни 69 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 313 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог бив по населеним пунктам області з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та по території заводу в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Херсонську область. Так, протягом доби 28 липня росіяни 29 разів обстріляли область, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.