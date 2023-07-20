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Події
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Ворог 72 рази відкривав вогонь по Херсонщині: 4 людини дістали поранення

Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 277 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", авіації,  та  БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; по території фермерського господарства в Бериславському районі; по території садового товариства в Дар'ївській громаді; у адміністративну будівлю в Херсоні.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 19 липня атакувала дронами Shahed Херсон, а протягом доби 18 липня росіяни 72 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 449 снарядів.

Автор:
Ніна Комащенко