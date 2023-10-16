Ворог атакував Дніпропетровську, Полтавську та Хмельницьку області: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог вночі атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. Уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків, є потерпілі. Ворог також поцілив по Дніпропетровщині ракетами - одну збила ППО, інша влучила по території Дніпровського району. А в Хмельницькій області ППО збила ворожі дрони.

На Полтавщині уламками ракети пошкоджені кілька будинків: троє постраждалих

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА.

"У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків", - зазначив Пронін.

За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами, є влучання

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша - поцілила по території Дніпровського району.

Крім того, п'ять разів ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер.

Також понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.

Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Як зазначив Лисак, жертв та потерпілих серед цивільного населення немає.

Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами"

Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами".

В області активно працювали сили ППО.

Руйнувань та постраждалих немає.

Знищено 2 ракети Х-59 та 11 БПЛА

Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, вночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”", - підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.