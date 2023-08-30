Ворог атакував дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині

На Житомирщині унаслідок атаки безпілотників 30 серпня пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", - зазначив Бунечко.

За його словами, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували.

Наразі місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

Як уточнив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вночі ворог атакував дронами та ракетами Україну. У результаті падіння уламків ракет у двох районах Києва спалахнули пожежі: є загиблі та постраждалі.