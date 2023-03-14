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Ворог атакував Нікопольщину важкою артилерією та БПЛА, пошкоджені приватні будинки (ФОТО)

Нікополь, обстріл, Дніпропетровська область
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини. Фото: Сергій Лисак

Від ранку до вечора 14 березня російські загарбники обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Від ворожих атак потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Обійшлося без жертв. 

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними голови ОВА, у Покровській громаді після обстрілу загорілася господарська споруда і автівка.

Фото 2 — Ворог атакував Нікопольщину важкою артилерією та БПЛА, пошкоджені приватні будинки (ФОТО)
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини. Фото: Сергій Лисак

Крім того, ворожі атаки завдали пошкоджень магазину, приватному підприємству, 10 будинкам та 5 господарським спорудам. Побиті газопроводи та лінії електропередач. Два автомобілі понівечені, ще один – знищено.  

Фото 3 — Ворог атакував Нікопольщину важкою артилерією та БПЛА, пошкоджені приватні будинки (ФОТО)
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини. Фото: Сергій Лисак

У самому Нікополі російські снаряди пошкодили приватне підприємство і 6 будинків.

Тим часом, у Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються. 

"Сьогоднішній день жителі області прожили під звуки сирен. Російські терористи хочуть тримати людей в страху. Натомість будять в нас лють і жагу до боротьби. І ми вийдемо з неї переможцями. Бо стоїмо за своє і за своїх!", - написав Лисак. 

Нагадаємо, 10 березня під Нікополем внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Ще трьох цивільних було поранено, а також фіксувалися пошкодження забудови та інфраструктури.