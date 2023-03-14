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Ворог атакував Нікопольщину важкою артилерією та БПЛА, пошкоджені приватні будинки (ФОТО)
Від ранку до вечора 14 березня російські загарбники обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Від ворожих атак потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Обійшлося без жертв.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними голови ОВА, у Покровській громаді після обстрілу загорілася господарська споруда і автівка.
Крім того, ворожі атаки завдали пошкоджень магазину, приватному підприємству, 10 будинкам та 5 господарським спорудам. Побиті газопроводи та лінії електропередач. Два автомобілі понівечені, ще один – знищено.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У самому Нікополі російські снаряди пошкодили приватне підприємство і 6 будинків.
Тим часом, у Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.
"Сьогоднішній день жителі області прожили під звуки сирен. Російські терористи хочуть тримати людей в страху. Натомість будять в нас лють і жагу до боротьби. І ми вийдемо з неї переможцями. Бо стоїмо за своє і за своїх!", - написав Лисак.
Нагадаємо, 10 березня під Нікополем внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Ще трьох цивільних було поранено, а також фіксувалися пошкодження забудови та інфраструктури.