Ворог атакував Одещину дронами: зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків

Уночі 12 жовтня армія країни-агресора РФ знов атакував припортову інфраструктуру Подунав'я ударними дронами. Влучанням пошкоджено складські будівлі на півдні Одещини, а також приватні будинки мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО збили 10 "шахедів" над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання", - зазначив він.

За його словами, в Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, які вже ліквідували рятувальники.

Як повідомив очільник області, постраждала одна людина.

"Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - уточнив Кіпер.

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, уніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з північного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів".

"Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Там додали, що загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 жовтня атакували південь України 36-ма ударними безпілотниками типу Shahed. 23 безпілотники типу Shahed-131/136 було знищено на Одещині, три – на Херсонщині, один – на Миколаївщині.

А 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", які випустили з тимчасово окупованого Криму. В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.