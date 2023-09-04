Ворог атакував південь Одещини дронами: є влучання у цивільну інфраструктуру

Вночі 4 вересня ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

17 дронів збили наші сили ППО.

"Але, на жаль, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств", - зазначив Кіпер.

Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.

Як повідомив очільник області, загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає.

На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська дронами атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди" з 25.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

В ніч на 2 серпня окупанти знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

16 серпня внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Протягом ночі 23 серпня ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.