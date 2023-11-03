Ворог атакував Україну дронами: є влучання у Харкові, на Одещині та Львівщині

У ніч на 3 листопада армія країни-агресора атакувала Україну ударними БПЛА. У Харкові під ударами були цивільні об'єкти, а на Одещині та Львівщині є пошкодження.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

На Харківську область опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах.

Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж.

На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.

До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей.

У Херсонській області з вечора ворог почав атакувати Бериславський район. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджено 9 приватних будинків.

Близько 3 ночі під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджено 7 приватних будинків та газогін, ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях.

У Донецька області ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області. За добу надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

В Івано-Франківській області близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

В Одеській області зафіксовано влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано.

У Львівській області є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” .

Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

ППО знищила 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету.

Напередодні на Херсонщині під час удару по селу Станіслав одна людина загинула. У селі було більше 40 прильотів.