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Ворог атакував Україну дронами: на Львівщині є влучання в обʼєкт інфраструктури
Цієї ночі російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Постраждали мирні люди. Армія РФ дронами атакувала Львівщину, внаслідок чого є руйнування обʼєкта інфраструктури.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
За його словами, окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне у Донецькій області. Внаслідок удару пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.
Під ворожий обстріл потрапило також місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємств, багатоквартирний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У місті Новогродівка Донецької області продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ракетою будинку. Напередодні рятувальники виявили тіло загиблої 8-річної дитини. Доля ще двох людей залишається невідомою.
У Херсонській області о 23:20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Руйнувань зазнала будівля кінотеатру, рятувальники локалізували пожежу.
У Харківській області у селищі Борова через удар безпілотника пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок.
Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік.
ППО знищила 10 із 17 "Шахедів"
Сили протиповітряної оборони в ніч на 5 грудня знищили 10 із 17 російських ударних БпЛА в різних регіонах України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ - РФ, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "Шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.
РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Львівщині
У ніч на 5 грудня під час повітряної тривоги російські окупаційні війська дронами атакували Львівщину, повідомив голова Львівській обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - наголосив Козицький.
Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 4 грудня, російські війська атакували Україну, випустивши ударні дрони і керовану ракету. Результатом роботи Повітряних сил стало збиття російської ракети і 18 БПЛА.