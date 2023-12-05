Ворог атакував Україну дронами: на Львівщині є влучання в обʼєкт інфраструктури

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Постраждали мирні люди. Армія РФ дронами атакувала Львівщину, внаслідок чого є руйнування обʼєкта інфраструктури.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

За його словами, окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне у Донецькій області. Внаслідок удару пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

Під ворожий обстріл потрапило також місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємств, багатоквартирний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У місті Новогродівка Донецької області продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ракетою будинку. Напередодні рятувальники виявили тіло загиблої 8-річної дитини. Доля ще двох людей залишається невідомою.

У Херсонській області о 23:20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Руйнувань зазнала будівля кінотеатру, рятувальники локалізували пожежу.

У Харківській області у селищі Борова через удар безпілотника пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок.

Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік.

ППО знищила 10 із 17 "Шахедів"

Сили протиповітряної оборони в ніч на 5 грудня знищили 10 із 17 російських ударних БпЛА в різних регіонах України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ - РФ, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "Шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Львівщині

У ніч на 5 грудня під час повітряної тривоги російські окупаційні війська дронами атакували Львівщину, повідомив голова Львівській обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 4 грудня, російські війська атакували Україну, випустивши ударні дрони і керовану ракету. Результатом роботи Повітряних сил стало збиття російської ракети і 18 БПЛА.