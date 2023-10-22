Ворог атакував Хмельниччину дронами та обстріляв 4 області: ситуація в регіонах

Уночі росіяни атакували ударними дронами Shahed Хмельниччину та обстріляли Харківську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, на Донеччині ворог завдав авіаудару по місту Торецьк - по непрацюючій шахті. Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі триповерхової адмінбудівлі та займання підйомного механізму.

Також Костянтинівка потрапила під ракетний удар російських військових Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки.

На Херсонщині вночі окупанти здійснили мінометний обстріл Херсона, близько третьої ночі атакували село Станіслав з артилерії. Внаслідок удару пошкоджено два приватні будинки.Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Крім того, сьогодні зранку ворог обстріляв місто Куп'янськ на Харківщині. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості.

Минулої доби ворог завдав 175 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

В результаті ударів військовослужбовців РФ надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також російські загарбники атакували Хмельницьку область ударними дронами Shahed. Наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА “Shahed-136/131”, - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, близько 22:00 російські військові нанесли ракетний удар по терміналу "Нової Пошти" на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 6 людей, 16 постраждали. Всі вони - працівники поштового терміналу.