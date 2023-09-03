Ворог лютує: армія РФ здійснила 14 авіаційних ударів по Оріхову та Роботиному

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 2 вересня ворожа армія завдала 120 ударів по 25 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує та б'є по прифронтових містах та селах - 120 обстрілів прийшлися по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів", - зазначив Малашко.

За його словами, за минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню.

14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БПЛА.

За добу зафіксували пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ протягом доби 1 вересня завдала 94 ударів по 22 населеному пункту Запорізької області. Загарбники поцілили двома ракетами по Комишувасі, нанесли авіаційні удари по Роботиному та Преображенці, сімома БПЛА атакували Новодарівку, Малинівку й Лобкове, а також обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Червоне та Кам'янське.