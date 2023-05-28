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Події
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Ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині

Ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині
Сьогодні під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині

У Житомирі внаслідок нічної ворожої атаки 28 травня зафіксовано пошкодження інфраструктурних об'єктів, однак минулося без людських жертв.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження" – написав Сухомлин.

Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, сьогодні під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. 

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у ніч проти 28 травня російські війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски 54 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили 52 дрони.

Автор:
Світлана Манько