Ворог не припиняє терор Донеччини: є поранений та руйнування

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирного населення Донецької області. Так, протягом дня 28 липня ворог обстріляв низку міст та сіл області.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, на Волноваському напрямку під обстрілами була Великоновосілківська громада: Велика Новосілка, Благодатне і Старомайорське.

На Донецькому напрямку росіяни били по Кураховому, внаслідок чого одна людина отримала поранення, а також пошкоджені будинки. Крім того, під ворожий вогонь потрапила Авдіївка, там ворог бив по житловому сектору і території АКХЗ.

На Горлівському напрямку через атаки окупантів пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок у Часовоярській громаді.

За словами Кириленка, ніч на Донеччині минула відносно тихо.

"Всього за добу росіяни поранили одного жителя Донеччини", - додав він.

Нагадаємо, протягом 27 липня внаслідок російської агресії на Донеччині загинула одна людина, троє отримали поранення.