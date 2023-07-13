Ворог не припиняє терор Донеччини: за добу внаслідок обстрілів 8 людей отримали поранення, є руйнування

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Донецької області. Протягом дня 12 липня ворог обстріляв низку міст та сіл області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку росіяни ударили ракетою по Великій Новосілці — поцілили поблизу ліцею. Крім того, ворог обстрілював Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Богоявленку.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 4 будинки у Гострому Курахівської громади. Зранку 13 липня відбувся масований артобстріл Авдіївки та обстріл Соловйового Очеретинської громади. Під обстрілами була і Красногорівка.

На Горлівському напрямку ворог обстріляв Торецьк, внаслідок чого там пошкоджено 10 будинків і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді через атаки росіян пошкоджено один будинок, ще один — у Костянтинівці. Крім того, напередодні Роздолівка Соледарської громади зазнала авіаудару — пошкоджено приватні будинки.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді через ворожі обстріли пошкоджено 12 будинків, у Сіверській громаді - два будинки, у Торському Лиманської громади - один будинок.

"Всього за добу росіяни поранили 8 жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, за добу, 11 липня, внаслідок обстрілів ворога четверо жителів Донецької області отримали поранення.