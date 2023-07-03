Ворог не припиняє терор Донеччини: за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, є руйнування

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Донецької області. Так, ввечері 2 липня ворог завдав ракетного удару по Покровську, а протягом дня обстріляв низку міст та сіл області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську — вбили одну людину, пошкодили будівлю хлібозаводу. Зранку ракетою поцілили у берег водосховища в Краматорській громаді — без постраждалих", - зазначив він.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 26 артобстрілів, під вогнем "Градів" була Максимівка.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Курахове, внаслідок чого пошкоджено будівлю підприємства. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку під вогнем були Міньківка, Васюківка і Роздолівка Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку внаслідок ворожих атак у Сіверську поранено одну людину, а також пошкоджено три будинки. Околиці Званівської громади окупанти обстрілювали з РСЗВ.

"Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, протягом доби, 1 липня, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, ще троє - отримали поранення.