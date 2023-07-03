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Ворог не припиняє терор Донеччини: за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, є руйнування
Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Донецької області. Так, ввечері 2 липня ворог завдав ракетного удару по Покровську, а протягом дня обстріляв низку міст та сіл області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську — вбили одну людину, пошкодили будівлю хлібозаводу. Зранку ракетою поцілили у берег водосховища в Краматорській громаді — без постраждалих", - зазначив він.
На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 26 артобстрілів, під вогнем "Градів" була Максимівка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Донецькому напрямку ворог обстріляв Курахове, внаслідок чого пошкоджено будівлю підприємства. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.
На Горлівському напрямку під вогнем були Міньківка, Васюківка і Роздолівка Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку внаслідок ворожих атак у Сіверську поранено одну людину, а також пошкоджено три будинки. Околиці Званівської громади окупанти обстрілювали з РСЗВ.
"Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, протягом доби, 1 липня, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, ще троє - отримали поранення.