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Ворог обстріляв 14 населених пунктів Запорізької області

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 65 ударів ворог завдав по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог за минулу добу завдав 65 ударів по 14 містах і селах.

Авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці, БПЛА атакував Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, тричі з РСЗВ вдарив по Новоданилівці та Єгорівці, 55 артилерійських ударів здійснив по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам.

Наразі зафіксовано12 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, протягом доби 28 травня російські окупаційні війська завдали 93 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області.

Автор:
Світлана Манько