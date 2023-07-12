Ворог обстріляв 16 населених пунктів Запорізької області: одна людина загинула

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 11 липня ворожа армія вдарила по 16 населених пунктах. Через російську агресію 1 людина загинула.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

"60 артилерійських ударів прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську, тричі атаковані авіабомбами Оріхів та Преображенка, 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Новодарівці, Червоному", - уточнив Малашко.

Він додав, що під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя 85-річний чоловік отримав важкі травми. Його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але, на жаль, врятувати гуляйпільця не вдалося.

Крім того, наразі зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів.

Нагадаємо, 9 липня по прифронтовому Оріхову війська РФ вдарили керованою авіабомбою по пункту видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок чергового військового злочину росіян загинуло сім людей.