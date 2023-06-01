Ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області

Протягом доби російські окупанти 78 разів обстріляли Запорізьку область. Загалом, під ворожий вогонь потрапили 20 прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, окупанти завдали авіаудар по Оріхову, атакували з БПЛА Ольгівське, били з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому.

По Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському російські війська випустили 70 артилерійських снарядів.

Внаслідок обстрілів було зруйновано чи пошкоджено 23 будівлі. Серед них житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно місцевих жителів.

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 65 ударів ворог завдав по 14 населених пунктах.