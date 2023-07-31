Ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 30 липня ворожа армія вдарила по 20 населеному пункту. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області.

"Військові РФ здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. Крім цього, поцілили з РСЗВ по Малим Щербакам, Левадному та Темирівці, атакували з БПЛА Гуляйполе та Ольгівське, а також завдали авіаційний удар по Оріхову", - уточнив Малашко.

Він додав, що в результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки.

Крім того, за добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, дві людини загинули 29 липня внаслідок ракетного удару російської армії по Запоріжжю.