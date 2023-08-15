Ворог обстріляв 29 населених пунктів Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 14 серпня ворожа армія завдала 107 ударів по 29 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"92 артилерійських обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів", - зазначив Малашко.

Він додав, що чотирьох ракетних ударів ворог завдав по селу Степне, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Павлівці, Новодарівці, Темирівці, Ольгівському та Білогір'ю, два авіаудари - по Оріхову та Таврійському, а три БПЛА-атаки на Залізничне та Новодарівку.

Крім того, за добу надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів армії РФ.

Як повідомив Малашко, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставили в лікувальну установу.