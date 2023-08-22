Ворог обстріляв 30 населених пунктів Запорізької області: один загиблий

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 21 серпня ворожа армія завдала 96 ударів по 30 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук'янівці, два авіаційні удари – по Новоданилівці, три БПЛА-атаки – по Новодарівці та Степногірську.

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

Крім того, вночі по околицях Запоріжжя було завдано два ракетні удари. Місто ворог атакував також трьома БПЛА. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч.

"Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило", - уточнив Малашко.

Він додав, що за добу надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

Напередодні окупанти завдали 92 удари по 23 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок артобстрілу Широкого в Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримала 77-річна жителька Широкого, а також 58-річний житель Малої Токмачки.