Ворог обстріляв чотири райони Харківщини: є жертви

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.

У місті Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також у селі Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники.

Крім того, у селі Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району.

Нагадаємо, протягом доби 31 серпня російські війська неодноразово відкривали вогонь по Харківській області. Внаслідок атак зафіксували численні руйнування, двоє людей дістали поранення.