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Ворог обстріляв чотири райони Харківщини: є жертви
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.
У місті Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у селі Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники.
Крім того, у селі Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району.
Нагадаємо, протягом доби 31 серпня російські війська неодноразово відкривали вогонь по Харківській області. Внаслідок атак зафіксували численні руйнування, двоє людей дістали поранення.