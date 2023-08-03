Ворог обстріляв чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено господарську будівлю та автомобіль.

Також внаслідок мінометного обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Крім того, через ворожий обстріл села Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.

Як зазначив Синєгубов, 2 серпня у селі Явірське Ізюмського району в полі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

За словами очільника області, протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Також у Харківській області триває гуманітарне розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.

Зауважимо, напередодні внаслідок ракетного удару по селу Першотравневе Ізюмського району було пошкоджено магазин та житлові будинки. Тоді загинула жінка.