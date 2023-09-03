Ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено 5 багатоповерхівок (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 3 вересня з артилерії та “Градів” ворог обстріляв Нікопольський район.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ранок окупанти гатили по Нікопольщині. Поцілили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та "Гради"", - зазначив Лисак.

За його словами, окупанти випустили понад 30 снарядів.

"Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили", - підкреслив Лисак.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, чотири людини постраждали 2 вересня внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами території Нікопольського району.

Крім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди, лінії електропередачі, трактор і чотири легкові авто.