Ворог обстріляв місто Гуляйполе, загинула жінка

19 серпня російські окупанти завдали чергового удару по місту Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок цього загинула літня жінка, а чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє МВС України.

Згідно з повідомленням, постраждалого чоловіка евакуювали з місця події та доставили до лікарні.

Через ворожий обстріл сталося руйнування житлових будинків, виникла пожежа.

Зауважимо, російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 17 серпня ворожа армія завдала 79 ударів по 20 населеним пунктам.

64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.

Напередодні окупанти завдали 80 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області. Окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди.