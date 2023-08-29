Ворог обстріляв п’ять районів Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району також пошкоджено будинок.

Крім того, близько 08:50 в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років.

Також у селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.