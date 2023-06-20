Ворог обстріляв рятувальників у Херсоні: є загиблий та поранені

Окупаційні війська РФ 20 червня вчергове атакували Херсон. Під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які проводили відновлювальні роботи у місті після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Один загиблий та вісім поранених працівників ДСНС у Херсоні. Наші герої без зброї проводили відновлювальні роботи, коли російські терористи почали шквальний обстріл", - зазначив він.

Пораненим надається невідкладна медична допомога.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, обстріл відбувся близько 13:30. Рятувальники у цей час виконували завдання з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсон.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, вранці 20 червня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Через обстріл загинув цивільний чоловік.

У ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що на Херсонщині станом на ранок 19 червня через підрив Каховської гідроелектростанції підтоплено 22 населені пункти, пʼять із яких – на правобережжі. Середній рівень води в регіоні становить 80 см.