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Ворог обстріляв школу та лікарню на Херсонщині: 1 загиблий та 7 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 16 серпня 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні, будівлю школи у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.
Як повідомив очільник області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.
За даними прокуратури, 16 серпня близько 13:00 військовослужбовці РФ обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.
Протягом доби 15 серпня росіяни 61 раз відкривали вогонь по Херсонській області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 13 снарядів.