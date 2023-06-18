Ворог обстріляв Сумську область, є жертви

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Сумської області. Так, 18 червня ворог знову обстріляв прикордоння регіону.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Білопілля загинули цивільні особи - батько і син", - йдеться у повідомленні.

В ОВА заявили, що уточнену інформацію повідомлять додатково.

Нагадаємо, протягом дня 16 червня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, внаслідок чого зафіксовано 117 вибухів.