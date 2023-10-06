Ворог обстріляв Вовчанськ: знищено житловий будинок (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. 6 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки знищено житловий будинок на 3 квартири.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні армія РФ обстріляла Вовчанськ Чугуївського району", - зазначив він.

За словами очільника області, внаслідок влучання знищено житловий будинок на 3 квартири.

Також постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку.

"76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність", - повідомив Синєгубов.

Він уточнив, що всі троє потерпілі госпіталізовані до медичного закладу.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина та жінка, 28 людей отримали поранення.

А 5 жовтня росіяни обстріляли кафе у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинуло більше 50 людей, зокрема одна дитина. Всі вони були на поминальному обіді за загиблим односельцем.