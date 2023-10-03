Ворог обстріляв Харківщину ракетами С-300 та керованими авіабомбами: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора близько 09:10 ворог завдав удару 5-ма ракетами С-300 по околицях міста Харків.

"Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Також близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ.

"Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району.

Також у селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено 3 приватні будинки.

А у селі Охримівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства та сталася пожежа.

Зауважимо, напередодні внаслідок удару фугасною авіабомбою по смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району були пошкоджені будинок та господарча будівля, сталися пожежі.