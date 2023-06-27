Ворог обстріляв Запорізьку область: є загиблий та поранені

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, накрили ворожим вогнем прифронтову Оріхівщину у Запорізькій області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу у Оріхові троє людей отримали поранення - 70-річний чоловік та жінки 87 та 78 років.

У Преображенці через атаку росіян серйозні травми отримали три місцеві жительки 45, 56 та 87 років.

"На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, за добу 26 червня 43 удари ворог завдав по 15 населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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