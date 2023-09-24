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Ворог обстріляв Запорізьку область з авіації та РСЗВ: загинув чоловік
Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 23 вересня ворог здійснив 72 удари по 25 населених пунктах. Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному", - зазначив Малашко.
Він додав, що 57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами очільника області, внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.
Крім того, за добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Напередодні внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.Тоді ворог завдав 86 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.