Ворог обстріляв Запорізьку область з авіації та РСЗВ: загинув чоловік

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 23 вересня ворог здійснив 72 удари по 25 населених пунктах. Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному", - зазначив Малашко.

Він додав, що 57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.

За словами очільника області, внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.

Крім того, за добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Напередодні внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.Тоді ворог завдав 86 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.