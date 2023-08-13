Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі Запорізької області: завдав трьох авіаударів

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 12 серпня ворожа армія вдарила по 19 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу 114 обстрілів прийшлося по 19 мирних містах і селах Запорізької області

"100 артилерійських обстрілів здійснено по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам’янському, Степовому, П‘ятихатках та інших селах на лінії фронту. 9 обстрілів з РСЗВ завдав ворог по Новодарівці, Червоному, Левадному, Лобковому. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від трьох авіаційних ударів, Ольгівське двічі атакували з БПЛА", - зазначив Малашко.

Він додав, що внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Оріхів постраждали 10 осіб, в тому числі й правоохоронці під час несення служби у прифронтовому місті.

"На жаль, на місці загинув 31-річний поліцейський. Поранення отримала родина - чоловіки 20 та 70 років й жінки 39 та 66 років", - повідомив Малашко.

Крім того, за добу зафіксовано 13 нових руйнувань житлових будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, за добу 11 серпня окупанти здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, запустили БПЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.