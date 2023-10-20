Ворог скинув авіабомби на села на Херсонщині та Харківщині: є загиблі та поранені

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, зранку російські військові завдали авіаудару по місту Берислав на Херсонщині. За попередніми даними, одна людина загинула. Наразі підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Також окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа.

Херсон ворог вночі обстрілював з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, але, на щастя, минулося без постраждалих.

У Донецькій області вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Крім того, у Харківській області російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.

Також минулої доби військовослужбовці РФ здійснили 122 удари по 22 населених пунктах Запорізької області. За добу надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Зауважимо, щонайменше шестеро людей були поранені протягом 19 жовтня в Херсонській області внаслідок обстрілів.