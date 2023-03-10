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Ворог ударив по Костянтинівці з "Ураганів", в ОВА закликають евакуюватися (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ в черговий раз обстріляла місто Костянтинівка, що на Донеччині. Пошкоджено приватні будинки та газопровід.
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Про обстріл повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, для атаки по місту російські війська застосували РСЗВ "Ураган".
Станом на 14:30 відомо про щонайменше 6 поранених. На місці працюють рятувальники та поліція.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ворог тримає жителів Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте — евакуюйтеся!", - закликав місцевих Кириленко.
Нагадаємо, 6 березня армія РФ обстріляла Костянтинівку з "Торнадо". Внаслідок обстрілів поранено 2 людей, пошкоджено школу, 4 багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки.