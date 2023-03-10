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Ворог ударив по Костянтинівці з "Ураганів", в ОВА закликають евакуюватися (ФОТО)

Костянтинівка, Кириленко, Донеччина
Костянтинівка знову під російськими обстрілами. Фото: Павло Кириленко

Армія країни-агресора РФ в черговий раз обстріляла місто Костянтинівка, що на Донеччині. Пошкоджено приватні будинки та газопровід.

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Про обстріл повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Фото 2 — Ворог ударив по Костянтинівці з "Ураганів", в ОВА закликають евакуюватися (ФОТО)
Наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки. Фото: Павло Кириленко

За попередньою інформацією, для атаки по місту російські війська застосували РСЗВ "Ураган".

Станом на 14:30 відомо про щонайменше 6 поранених. На місці працюють рятувальники та поліція.

Фото 3 — Ворог ударив по Костянтинівці з "Ураганів", в ОВА закликають евакуюватися (ФОТО)
Ворог обстріляв Костянтинівку з "Ураганів". Фото: Павло Кириленко

"Ворог тримає жителів Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте — евакуюйтеся!", - закликав місцевих Кириленко.

Нагадаємо, 6 березня армія РФ обстріляла Костянтинівку з "Торнадо". Внаслідок обстрілів поранено 2 людей, пошкоджено школу, 4 багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки.