Ворог вдарив авіацією, ракетами та дронами по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 28 вересня ворог здійснив 116 ударів по 22 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Червоного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню прийшлося 103 артудари.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 27 вересня завдали 148 ударів по 27 містах та селах у Запорізькій області. Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки – його доправлено до лікувальної установи.