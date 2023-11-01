Ворог вдарив дронами по нафтопереробному заводу в Кременчуці

Вночі 1 листопада армія країни-агресора атакувала територію України дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в Полтавській області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

"Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники", - зазначив Пронін.

Як повідомив очільник ОВА, ситуація контрольована.

Попередньо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

"Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - підкреслив Пронін.

Зауважимо, нафтопереробний завод у Кременчуці окупанти атакують вже не перший раз.

Так, вночі 20 було зафіксовано влучання ворожого дрона на територію Кременчуцького НПЗ.

А 2 квітня 2022 російські загарбники атакували Кременчук та обстріляли Кременчуцький НПЗ із навколишніми складами паливно-мастильних матеріалів. Тоді завод, інфраструктура якого була знищена під час обстрілів, не працював тривалий час.